Беларусь наторговала с Россией и Китаем в глубокий минус 2 14.05.2021, 13:57

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фото: Thinkstock

При этом западные партнеры все чаще не хотят связываться со страной из «токсичного» списка.

Чиновники наконец опубликовали данные о внешней торговле за четверть 2021 года. Результаты вряд ли порадуют лиц, принимающих решения, пишут banki24.by.

По предварительным данным таможенников, за 3 месяца сальдо внешней торговли товарами опустилось в отрицательную зону на 565,1 млн USD. Негативное сальдо означает, что импорт (ввоз) товаров в страну превышает экспорт (вывоз) из страны.

Беларусь имеет хронически отрицательное товарный баланс на протяжении многих лет независимости. Для финансирования негативного сальдо необходимо либо компенсировать его позитивным сальдо по услугам, либо наращивать долговое бремя.

При этом главный минус образовался по региону СНГ, с которым больше всего торгует Беларусь — 539,1 млн USD. В довершение ко всему сальдо ухудшилось к 1 кварталу 2020-го: год назад оно было положительным — +73,2 млн USD.

Основу торговли с СНГ составляют две страны — Россия и Украина. Доля РФ в белорусской торговле товарами достигла 49,1%, доля Украины — 7,4%. Это крупнейшие внешние партнеры Беларуси в 2021 году.

На третьем месте оказался Китай с 6,8%. Сальдо торговли с Россией глубоко отрицательно — минус 1,391 млрд USD за 3 месяца. По сравнению с 2020 годом оно ухудшилось для Беларуси более чем на 900 млн USD.

Становой хребет товарной торговли с Россией — это углеводороды. Поэтому главные причины снижения баланса не в пользу Беларуси — рост цен на нефть по сравнению с прошлым годом, а также увеличение физических объемов импорта нефти и газа.

Импорт нефти вырос из-за перебоев в поставках на НПЗ в январе—марте 2020-го, а импорт газа — за счет более холодной зимы. Основной экспортный товар Беларуси на украинском рынке — это нефтепродукты, выработанные из российской нефти.

По названной причине внешняя торговля с Украиной во многом выступает продолжением торговли с РФ. Сальдо торговли с южной соседкой сложилось положительным — 620 млн USD. По сравнению с 2020 годом сальдо улучшилось вдвое (на 315 млн USD), что немудрено: в 2021 году поставки сырья из России не урезались.

С последним торговым партнером из топ-3 — Китаем — сальдо также негативное. За 3 месяца 2021 года белорусы наторговали с КНР в минус на 682 млн USD. Выходит, что 2 из 3 крупнейших партнеров Беларуси одновременно формируют основной объем отрицательного сальдо.

Эту «дыру» в балансе белорусы вынуждены хотя бы частично перекрывать за счет других направлений. Такими направлениями в 1 квартале были Нидерланды (сальдо +460 млн USD), Литва (+236 млн USD) и Польша (+183 млн USD).

Правда, еще до конца года эти «компенсаторы» могут потерять свою роль за счет санкций США и ЕС. Многие западные партнеры бизнесов из РБ не захотят больше связываться со страной из «токсичного» списка.

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