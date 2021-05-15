В Германии стартовало производство самого роскошного электромобиля Mercedes 3 15.05.2021, 13:20

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Главная особенность фабрики по его сборке — отсутствие традиционного конвейера.

Компания Mercedes приступила к выпуску своей флагманской электрической модели — лифтбека EQS, сборка которого вместе с новым седаном S-класса организована на предприятии Factory 56 в Зиндельфингене, пишет auto.tut.by.

Главная особенность фабрики, на строительство которой ушло немногим более двух лет, — это отсутствие традиционного конвейера: вместо него используются автономные платформы (всего их задействовано свыше 400), которые перевозят собираемые машины от одного поста к другому. Благодаря такому подходу можно гибко изменять количество сборочных линий и повышать гибкость всего сборочного цеха без необходимости перестройки здания. В перспективе в зависимости от спроса на Factory 56 в кратчайшие сроки может быть освоен выпуск любой модели Mercedes — от компактных хетчбэков до полноразмерных кроссоверов.

Станки и производственное оборудование на предприятии, где в две смены работают более 1500 сотрудников, интегрированы в общую сеть, также введен полностью безбумажный документооборот. На крыше Factory 56 установлена фотовольтаическая система, которая обеспечивает до 30% потребностей предприятия в электроэнергии ежегодно. Примерно 40% площади крыши занято растениями.

Дебютирует EQS на рынке с двумя вариантами силовых установок — с одним (333 л.с.) или двумя электродвигателями (523 л.с.). Обещанный пробег на одной зарядке батареи емкостью 107,8 кВт·ч — до 770 км.

Напомним, что в этом году была представлена еще одна модель EQ-семейства — это кроссовер EQB. Во втором полугодии ожидается премьера электрического седана EQE. По плану менее чем через два года семейство Mercedes EQ будет представлено более чем десятью электрическими моделями во всех сегментах.

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