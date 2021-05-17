В Болгарии суперкомпьютер будет бороться с изменением климата 4 17.05.2021, 11:38

Планируется, что суперкомпьютеры мирового класса появятся в 8 странах Евросоюза.

В Болгарии появится самый мощный в Восточной Европе суперкомпьютер, который будет помогать в борьбе с изменением климата.

Суперкомпьютер EuroHPC установят в технологическом парке Софии, работать он начнет уже в июле 2021 года. Он будет собирать и анализировать климатические данные по Болгарии, пишет euro-pulse.ru.

Помимо борьбы с изменением климата, суперкомпьютер можно использовать также для нужд биоинформатики, фармацевтики, биохимии, медицины и метеорологии.

Планируется, что суперкомпьютеры мирового класса появятся в 8 странах Евросоюза. Благодаря им у проектов ЕС будет почти вдвое больше вычислительных мощностей, чем сейчас.

Помимо Болгарии, суперкомпьютеры появятся в Чехии, Финляндии, Италии, Люксембурге, Португалии, Словении и Испании.

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