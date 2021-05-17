Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию 17.05.2021, 19:17

В последние годы наблюдается общая тенденция снижения энергоцен, но не в РФ.

В прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Об этом говорится в исследовании «Сообщества потребителей энергии».

Цена электроэнергии была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. Страна обогнала США по этому показателю, там он составил 6,66 цента (в Норвегии — 3,4 цента, во Франции — 6,9 цента, в Финляндии и Испании — по 7,2 цента). Средняя конечная цена электроэнергии для промышленности в США в 2019 году была на пять процентов ниже, чем в России.

В последние годы наблюдается общая тенденция снижения энергоцен за рубежом. Однако в России во время пандемии коронавируса они, напротив, продолжили свой рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления. В валютном выражении стоимость для промышленных потребителей выросла в 2020 году на три процента.

Цена электроэнергии для оптовых потребителей в ближайшие два года резко вырастет. К такому выводу пришел «Совет рынка» (регулятор энергорынков), ранее обновивший прогноз до 2025 года по запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Предполагается, что в европейской части России и на Урале рост составит почти шесть процентов. В Сибири в этом году он достигнет 15 процентов, а в следующем увеличится еще на семь процентов.

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