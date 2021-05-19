«Нам осталось совсем немного — дожать их всебелорусской забастовкой!»3
- 19.05.2021, 8:49
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Это самый безопасный и беспроигрышный способ избавиться от Таракана.
Активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко в своем новом видео рассказала, как белорусам обрушить режим Таракана:
— Николай Статкевич говорил, что режим Таракана рухнет, когда ему нечем будет кормить своих псов. Сейчас мы видим агонию режима: омоныши и фашики мечутся, как загнанные в угол крысята.
Нам осталось совсем немного: дожать их всебелoрусским страйком! Это самый безопасный и беспроигрышный способ избавиться от Таракана.
Жыве Беларусь!