Наталья Радина: Призываю всех лидеров оппозиции требовать экономических санкций против режима 2 19.05.2021, 11:21

3,888

Наталья Радина

Только так мы сможем защитить свободу.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в студии «Белсата» прокомментировала атаку властей на сайт tut.by и свободу слова в Беларуси.

Сайт Charter97.org подготовил стенограмму разговора

Ведущий «Белсата»: У нас в студии главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина. Здравствуй, Наталья.

Наталья Радина: Добрый день.

Ведущий «Белсата»: Наталья, мы сегодня с одной стороны все как будто удивляемся тому, что происходит, но с другой стороны были уже и убийства журналистов: это Дмитрий Завадский, это Павел Шеремет, это Олег Бебенин. Также «Хартия-97» уже много лет работает в подпольном режиме. Удивляет ли тебя, что сегодня происходит?

Наталья Радина: Нет, меня это не удивляет. Свобода слова в Беларуси уничтожается постоянно. И в общем-то она на сегодня практически уничтожена.

«Хартия-97» преследуется последние 10 лет самым активным образом. У нас был убит основатель Олег Бебенин, журналисты сайта были арестованы, многие брошены в тюрьмы, массово возбуждались уголовные дела. Сейчас мы вынуждены работать из-за рубежа. В 2018 году «Хартию» заблокировали. Я тогда предупреждала всех коллег, включая и основателя tut.by Юрия Зиссера, что если не будет всеобщей солидарности и не будет жесткой реакции со стороны европейских структур, то в Беларуси свобода слова будет уничтожена окончательно. То, что мы сегодня видим, меня совершенно не удивляет.

Чего мы ожидаем от фашистского режима? Чего мы ожидаем от бандитов, которые захватили власть? Совершенно понятно, что они сегодня уничтожают все живое, что осталось. Не может быть никаких договоренностей с этим режимом, не может быть никаких мирных соглашений о неком сосуществовании. Не может быть позиции «и нашим, и вашим».

Совершенно понятно, что сегодня режим требует от медиа, чтобы они обслуживали его, либо они будут уничтожены. Получается, что позиция tut.by, который всегда занимал положение «над схваткой», больше неприемлема для этого режима. Потому что в этой ситуации нужно понимать, что мы имеем дело с хунтой, которая сегодня будет уничтожать всех.

Я хочу напомнить, что в тюрьмах сегодня находятся тысячи политических заключенных, власть нелегитимна, власть нигде не признана. Она сегодня удерживает ситуацию исключительно вооруженным путем. Чего мы хотим от этой власти?

Сегодня я хочу призвать всех лидеров оппозиции, здесь выступала Светлана Тихановская, если она хочет быть лидером нации — она обязана сегодня не просто уведомлять Еврокомиссию и другие европейские структуры о ситуации с tut.by, она должна требовать немедленных экономических санкций против этого режима.

Ведущий «Белсата»: Cветлана Тихановская требует ввести экономические санкции. Как раз Соединенные Штаты уже ввели эти санкции.

Наталья Радина: К сожалению, она делает это непоследовательно, то есть один раз она говорит про экономические санкции, следующие десять раз исключительно о персональных санкциях. Я хочу сказать, что на этот режим влияют только экономические санкции.

Ведущий «Белсата»: А не поэтому ли этот режим так разозлен, что именно вводятся эти санкции. И все эти действия — это злость в агонии.

Наталья Радина: Вы путаете причину и следствие. На самом деле именно экономические санкции наносят удар по режиму, если они будут введены в полной мере. Пока их нет. Только США пригрозили, что они введут, но санкции еще не вступили в силу.

Если эти санкции будут синхронизированы с Евросоюзом, если они будут введены в отношении большего количества предприятий, включая «Беларуськалий», тогда это действительно ударит по режиму и остановит диктатуру. Поверьте мне, режим рухнет в течение нескольких недель, если это произойдет.

Я знаю рабочих белорусских предприятий, очень многих, которые мне говорят: «Мы хотим, чтобы были эти санкции. Потому что мы все равно живем сегодня в жутких условиях, мы боимся выходить на улицы…»

Ведущий «Белсата»: С другой стороны, эти рабочие также могут просто не ходить на работу. И режим также рухнет за две недели.

К нашей беседе присоединяется Андрей Бастунец, председатель «Белорусской ассоциации журналистов». Приветствуем вас.

Андрей Бастунец: Здравствуйте.

Ведущий «Белсата»: «Белоруская ассоциация журналистов» сегодня — это структура, которая может как-то защитить журналистов или это структура, которая сама сегодня требует защиты?

Андрей Бастунец: Я считаю постановку вопроса не очень хорошей. Мы структура, которая должна защищать журналистов, мы это делаем. Насколько наши действия могут быть успешны — это зависит, к сожалению, не только от нас, не только от юристов, с которыми мы сотрудничаем, не только от наших контактов.

Сегодня кто-то называет ситуацию правовым дефолтом, кто-то называет ее, как мне понравилось определение, которое дала коллега из нашей организации: «территория свободной охоты», свободной охоты на нас. Объектом этой охоты являются и журналисты, и БАЖ, но мы пытаемся делать все, что мы можем делать, пробуем это делать внутри страны.

Кстати, я очень Наталью уважаю и хорошо ее знаю, но я уверен, что свободное слово в стране не убито и свобода слова возможна только тогда, когда люди работают в поле, даже из того же самого «Белсата» работают именно внутри страны, их на самом деле надо поддерживать и на самом деле это очень тяжело.

Ведущий «Белсата»: Я считаю, что и «Белсат» и «Хартия» поддерживают своих людей, которые работают в поле. Мы все знаем, что без этих людей мы не в состоянии работать.

Наталья Радина: Естественно. Конечно, я хочу выразить солидарность со всеми белорусскими журналистами, которые сегодня продолжают работать в Беларуси. Я знаю, что это огромный риск. Наши журналисты также вынуждены работать в подполье.

Сегодня я хочу сказать журналистам tut.by, что если они хотят оставаться независимыми журналистами, необходимо учиться работать в подполье, возможно, необходима редакция за рубежом, чтобы работать без давления со стороны властей. Необходимо выходить в социальные сети. В конце концов, у нас есть Telegram-каналы у всех. Есть масса способов обхода блокировки. В XXI веке уничтожить полностью свободу слова этот режим не в состоянии, это совершенно понятно. Главное выполнять свою миссию: говорить людям правду о том, что происходит.

Ведущий «Белсата»: Генпрокуратура озвучила причину блокировки сайта tut.by. Давайте послушаем.

Заявление Генпрокуратуры по блокировке сайта tut.by.

Ведущий «Белсата»: Андрей, мы независимые журналисты конечно знаем всю ответственность. Мы не какая-то избранная каста и прессуют нас так же, как и все остальных политзаключенных, других людей в Беларуси. Вопрос в том, что с этим делать?

Андрей Бастунец: Хотелось бы вернуться к словам, которые сказал представитель прокуратуры. Вот если бы прокуратура также отслеживала деятельность милиции, свою собственную деятельность, юридическое образование представителей органов, которые должны заниматься надзором за ситуацией с законностью, то эти слова просто не могли тут прозвучать.

Ведущий «Белсата»: Очевидно, что прокуратура нарушает, прокуратура не занимается тем, чем должна заниматься.

Андрей Бастунец: Я еще хочу сказать одно: сам факт, что все это происходит во внесудебном порядке, он мог бы стать основанием для обсуждения ситуации. Если бы наши суды не работали так же, как работает наша прокуратура или министерство информации. Извините, теперь повторите ваш вопрос.

Ведущий «Белсата»: Я понимаю, что эмоции, но что с этим всем делать?

Андрей Бастунец: Только то, что мы делаем. У нас не так много инструментов. Наши самые главные инструменты — это слово и солидарность. Это все, что мы можем использовать. Когда я говорю «мы», я имею в виду все гражданское общество.

Ведущий «Белсата»: Конечно, мы журналисты не можем взять автоматы в руки и призвать также и людей брать автоматы в руки. Хотя нас часто в этом обвиняют. Наталья, какой еще в этой ситуации может быть выход? Может, мы делаем что-то не так как независимые медиа?

Наталья Радина: Мы все делаем так. Я хочу сказать, мы сейчас пытались комментировать заявление прокурора, но в Беларуси, в общем-то, не только Лукашенко самозванец, который незаконно захватил власть, но и все эти прокуроры точно такие же самозванцы. Они все нелегитимны.

Этот прокурор еще ответит перед судом за все свои заявления. Если они думают, что они что-то пробормотали и мы, журналисты, забыли… Нет! Все зафиксировано. И он потом будет отвечать перед законом за то, что он уничтожал свободное слово в Беларуси.

Что делать? Журналисты — это белорусы, это представители белорусского народа. Мы точно такие же граждане этой страны, как и все остальные. Нам всем нужно бороться сегодня с этой хунтой, которая захватила власть. И нет другого пути ни у кого из нас, ни у кого из белорусов, независимо к какой профессии или к какой группе он принадлежит, кроме того, как бороться. Потому что иначе мы не выживем.

Они уже перешли все пределы и все границы. Дальше будет хуже. Они уже безнаказанно убивают, их надо остановить. Остановить их могут только массовые протесты, забастовки и жесткие экономические санкции. Вот это сегодня должен понять каждый белорус.

Ведущий «Белсата»: Это белорусы понимают, возможно не все, но также в обществе правит страх и вокруг общества происходит тотальный террор.

Наталья Радина: Сейчас идет война в Израиле, у меня там живет очень много друзей. У них нет этого состояния страха, депрессии, упадка сил, нежелания что-то делать. Они просто понимают, что нужно защищать свою жизнь, защищать свою страну. Сегодня точно также белорусы должны понимать, что нужно бороться, потому что можно залечь на дно, уйти в депрессию, ничего не делать, бежать и забыть про существование своей страны, но это не выход.

Сегодня мы, белорусы, которые за рубежом, белорусы, которые внутри страны, мы должны быть вместе, помогать друг другу и понимать, что если мы не будем сопротивляться — нас уничтожат всех. Произошедшее с tut.by — это показатель. Невозможно усидеть на двух стульях. Невозможно договориться с бандитами. Не сегодня, так завтра они все равно вас обманут и все равно уничтожат.

Ведущий «Белсата»: Это как договариваться с террористами. Андрей, достаточно ли в нашем журналистском сообществе солидарности? Как вы это видите?

Андрей Бастунец: Я отвечу, потому что мне очень досадно сейчас слышать слова про то, что tut.by пробовал усидеть на двух стульях и договориться с террористами.

Это примерно тоже самое, что провластный сайт журналистов сейчас написал насчет tut.by, они нас критикуют, а про них написали: пошли в Парк высоких технологий, чтобы воспользоваться теми преимуществами, которые могут получить.

Я знаю tut.by как один из наиболее профессиональных ресурсов. По большому счету именно потому они и являются самым популярным информационным ресурсом в Беларуси. Я знаю журналистов, которые уже прошли, извините, через много и уголовных, и административных дел, задержаний, но оставались в стране и делали свое дело.

Я знаю, что это давление способствовало тому, что ушел из жизни тяжело больной Юрий Зиссер, но никто не знает, как бы он держался, если бы этого давления на него не было.

Tut.by стал жертвой именно потому, что пробовал использовать те стандарты журналистики, которые общеизвестны и от которых очень далеко ушло белорусское государство, если мы посмотрим на БТ. Надо иметь стальные нервы, чтобы смотреть определенные новостные выпуски.

Потому я хотел бы еще раз сказать, что не попытка усидеть на двух стульях, а попытка сделать профессионально свою журналистское дело и те успехи, которых достиг tut.by в этом направлении, именно они стали основанием того, что их пробуют уничтожить, чтобы этот наиболее серьезный информационный ресурс в Беларуси потерял свою аудиторию.

Наталья Радина: Я хочу ответить Андрею, что как раз таки все медиа, которые репрессирует режим — и телеканал «Белсат», и «Хартия» — профессионально выполняли свою работу и именно поэтому еще раньше были подвержены репрессиям.

Я предлагаю не меряться, кто более профессиональный, а в первую очередь просто понимать, что сегодня в Беларуси уничтожается свобода, а наша задача с этим бороться. В очередной раз хочу выразить солидарность с журналистами tut.by, но хочу сказать, что эта ситуация была прогнозируемой, что мы к этому придем. Что постепенно, как я и говорила, будут уничтожаться сначала одни, потом другие, потом третьи. Ситуация длится не один год, она длится более десяти лет, а в общем-то — с первого дня прихода Лукашенко к власти, когда он захватил телевидение, радиостанции, уничтожил независимые газеты.

В 2010 году была попытка уничтожить «Хартию», потом начались репрессии против «Белсата» и нужно, в том числе Белорусской ассоциации журналистов, еще жестче бить в колокола, призывать Евросоюз к серьезным санкциям. Тогда были надежны у некоторых белорусских журналистов, что «мы пересидим, мы подождем, пускай этих уничтожают а мы спасемся». Нет, ребята, никто сейчас не спасется. Нужно действительно объединяться всем вместе. Не делиться кто профессиональнее, кто революционнее, а просто-напросто быть вместе и в конце концов побеждать, чтобы жить в нормальной стране.

Ведущий Белсата: Сегодняшний наш эфир есть и будет подтверждением того, что мы, независимые журналисты, все вместе. «Хартия-97», «Белсат», Белорусская ассоциация журналистов, блогер Nexta, другие наши коллеги — все мы вместе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».