В ООН намерены привлечь к ответственности пособников режима Лукашенко

В ООН намерены привлечь к ответственности пособников режима Лукашенко11
- 19.05.2021, 18:37
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В ООН назначили трех экспертов, которые будут фиксировать доказательства нарушений прав человека в Беларуси.
В ООН назначили трех экспертов, которые будут фиксировать доказательства нарушений прав человека в Беларуси, чтобы привлечь к ответственности пособников режима Лукашенко, передает «Белсат».
Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет объявила сегодня о назначении трех экспертов высокого уровня по выявлению фактов нарушений прав человека: Каринна Москаленко (Россия), которая будет исполнять обязанности председателя, Сьюзан Базили (Канада) и Марко Миланович (Сербия).
Они будут собирать информацию о ситуации с правами человека в Беларуси, а также консолидировать, сохранять и анализировать доказательства нарушений прав человека, чтобы привлечь пособников режима к ответственности.