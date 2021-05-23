закрыть
23 мая 2021, воскресенье, 18:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Науседа призвал ЕС и НАТО отреагировать на угрозу, исходящую от режима Лукашенко для гражданской авиации

27
  • 23.05.2021, 17:18
  • 13,444
Науседа призвал ЕС и НАТО отреагировать на угрозу, исходящую от режима Лукашенко для гражданской авиации
Фото: DELFI

Президент Литвы поднимет этот вопрос в Брюсселе.

Сегодня самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, развернулся в районе Лиды и направился в Национальный аэропорт Минск. После совершил там посадку. Позже стало известно, что на борту находится журналист Роман Протасевич, его задержали. Также для посадки самолета Лукашенко поднял в воздух истребитель.

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на эти события. На сайте президента Литвы появилось официальное заявление.

«Я призываю союзников по НАТО и Евросоюзу немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации.

Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я буду говорить об этом завтра в Брюсселе», — заявил Науседа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич