Науседа призвал ЕС и НАТО отреагировать на угрозу, исходящую от режима Лукашенко для гражданской авиации 27 23.05.2021, 17:18

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Фото: DELFI

Президент Литвы поднимет этот вопрос в Брюсселе.

Сегодня самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, развернулся в районе Лиды и направился в Национальный аэропорт Минск. После совершил там посадку. Позже стало известно, что на борту находится журналист Роман Протасевич, его задержали. Также для посадки самолета Лукашенко поднял в воздух истребитель.

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на эти события. На сайте президента Литвы появилось официальное заявление.

«Я призываю союзников по НАТО и Евросоюзу немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации.

Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я буду говорить об этом завтра в Брюсселе», — заявил Науседа.

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