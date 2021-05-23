«Немедленно ввести санкции»: как страны ЕС отреагировали на захват самолета Ryanair 4 23.05.2021, 18:54

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Брюссель заявил, что режим ожидают последствия.

Режим Лукашенко использовал военную авиацию для посадки самолета Rynair, на борту которого находился автор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич.

Европейские страны резко отреагировали на действия режима. Сайт Charter97.org собрал реакцию европейских политиков на это событие:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Совершенно недопустимо принуждать самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, садиться в Минске.

Все пассажиры должны немедленно получить возможность продолжить свой путь в Вильнюс, должна быть обеспечена их безопасность.

Любое нарушение международных правил, касающихся воздушного транспорта, должно иметь последствия».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий:

«Я обратился к главе Евросовета с просьбой расширить повестку завтрашнего саммита Евросовета пунктом о немедленном введении санкций против режима Лукашенко. Захват гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным».

МИД Австрии в Twitter предложил провести независимое расследование инцидента с экстренной посадкой самолета, а также потребовал освободить Романа Протасевича.

Статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер написал в Twitter, что режим должен немедленно объяснить случившееся.

«Это абсолютно неприемлемо и противоречит международному праву. Самолет и ВСЕ пассажиры должны быть немедленно освобождены и продолжить путешествие в конечный пункт назначения. Международная реакция должна быть мощной и эффективной», — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что на борту самолета находятся также как минимум двое граждан Латвии.

«Шокирующий поступок режима в Беларуси - принудительная посадка в Минске пассажирского самолета рейса FR4978 из Афин в Вильнюс с белорусским политическим активистом... Требуем немедленного освобождения всех пассажиров и команды и расследования этого беспрецедентного события», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

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