Самолет, который захватывали белорусские власти, приземлился в Вильнюсе

Самолет, который захватывали белорусские власти, приземлился в Вильнюсе32
- 23.05.2021, 21:42
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(Обновлено) Роман Протасевич и его девушка задержаны.
Сегодня белорусские власти с помощью ложного сообщения о минировании и использовании военной авиации принудили к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту «Афины — Вильнюс». На борту находился журналист Роман Протасевич, его задержали. Сообщается также о задержании его девушки. Также в Вильнюс не полетели четыре гражданина России.
По состоянию на данный момент самолет приземлился в Вильнюсе.
Сообщается, что в Вильнюсе самолет приехала встречать премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Отметим, что международное сообщество заявило, что действия режима Лукашенко — акт государственного терроризма.