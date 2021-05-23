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Самолет, который захватывали белорусские власти, приземлился в Вильнюсе

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  • 23.05.2021, 21:42
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Самолет, который захватывали белорусские власти, приземлился в Вильнюсе

(Обновлено) Роман Протасевич и его девушка задержаны.

Сегодня белорусские власти с помощью ложного сообщения о минировании и использовании военной авиации принудили к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту «Афины — Вильнюс». На борту находился журналист Роман Протасевич, его задержали. Сообщается также о задержании его девушки. Также в Вильнюс не полетели четыре гражданина России.

По состоянию на данный момент самолет приземлился в Вильнюсе.

Сообщается, что в Вильнюсе самолет приехала встречать премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Отметим, что международное сообщество заявило, что действия режима Лукашенко — акт государственного терроризма.

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