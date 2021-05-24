ЕС заморозил €3 млрд инвестиционной помощи режиму Лукашенко 14 24.05.2021, 20:41

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Помощь будет заморожена до тех пор, пока Беларусь не станет демократической.

Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Беларуси на сумму €3 млрд до тех пор, пока она «не станет демократической». Об этом, как передает Reuters, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК также потребовала освобождения бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Его накануне сняли с самолета, который направлялся в Вильнюс, но экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании.

По словам фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом режим Лукашенко ждет «серьезный ответ Евросоюза». ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, финансирующих режим, а также санкции против белорусского авиационного сектора, сообщила она.

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