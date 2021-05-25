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Родным отдали тело Витольда Ашурка: голова политзаключенного забинтована

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  • 25.05.2021, 13:18
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Родным отдали тело Витольда Ашурка: голова политзаключенного забинтована
Витольд Ашурок
Фото: «Белсат»

Стала известна дата похорон белорусского героя.

Тело умершего в шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка отдали родственникам.

О смерти Витольда Ашурка стало известно еще в пятницу, но тело отдали только днем во вторник. Подруга семьи Ольга Быковская рассказала «Белсату», что у Витольда «забинтована голова от макушки до носа, виден только рот».

Родственники решили не делать дополнительных экспертиз, так как не доверяют возможным результатам и не хотят затягивать похороны.

Похороны планируют устроить завтра, 26 мая, в Березовке. Прощание пройдет в Доме быта (ул. Челюскинцев). Новогрудская, 8) с 9 до 13 часов, в 14:00 начнется месса в костеле Божьей Матери Милосердия.

21 мая стало известно, что в шкловской колонии умер политзаключенный из Березовки Витольд Ашурок. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.

Жена умершего сообщила, что раньше никаких проблем с сердцем у него не было.

Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.

Именно из письма Витольда Ашурка СМИ стало известно, что в шкловской колонии на одежду осужденных по протестным статьям пришивают желтые бирки.

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