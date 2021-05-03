Джо Байден: Мы обязуемся защищать и продвигать независимые и разнообразные СМИ по всему миру 3.05.2021, 18:22

Президент США выступил с заявлением по случаю Всемирного дня свободы печати.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по случаю Всемирного дня свободы печати. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Ровно тридцать лет назад африканские журналисты сплотились перед лицом постоянного давления и насилия и приняли Виндхукскую декларацию, в которой отмечалось, что «создание, поддержание и развитие независимой, плюралистической и свободной прессы имеет важное значение для развития и поддержания демократии в стране, а также для экономического развития», – напомнил президент США. – Тогда, как и сейчас, мы чествуем мужество тех, кто говорит правду и не поддается запугиваниям, часто с большим риском для себя, и мы подтверждаем вечную и важную роль журналистики и свободных СМИ в обществах по всему миру».

«Журналисты раскрывают правду, препятствуют злоупотреблениям властью и требуют прозрачности от власть имущих. Они играют незаменимую роль в функционировании демократии. Во время пандемии COVID-19 журналисты и работники СМИ были на передовой, информируя общественность и подвергая себя значительному риску собственное здоровье. В эпоху, когда истина все чаще оказывается под угрозой, наша потребность в точных, основанных на фактах сообщениях, открытом публичном обсуждении и подотчетности особенно велика», – констатировал президент.

«Все мы обязаны противостоять этим угрозам для свободных и независимых СМИ, включая физический риск и произвольные задержания. Комитет по защите журналистов обнаружил, что в 2020 году в мире было заключено в тюрьму рекордное количество журналистов. Журналисты, особенно женщины, все чаще подвергаются оскорблениям и преследованиям в интернете. Авторитарные режимы пытаются подорвать свободную прессу, манипулировать фактами или распространять дезинформацию, в то время как из-за сокращени индустрии новостей по всему миру возникает все больше и больше «новостных лакун» – регионов, где нет местных СМИ. Эти нападки представляют собой не что иное, как угрозу демократии во всем мире», – подчеркнул Байден.

«Сегодня, во Всемирный день свободы печати, мы чествуем отвагу журналистов во всем мире. Мы признаем неотъемлемую роль, которую свободная пресса играет в построении процветающих, жизнестойких и свободных обществ. И мы вновь обязуемся защищать и продвигать свободные, независимые и разнообразные СМИ по всему миру», – резюмировал президент.

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