Российские военные создали два новых опорных пункта у границ Азербайджана 2 3.05.2021, 19:23

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иллюстрационное Фото

Этот шаг усиливает присутствие Москвы в регионе.

Российские военные создали два новых опорных пункта на юге Армении недалеко от границы с Азербайджаном в качестве «дополнительной гарантии безопасности» после прошлогоднего конфликта. Как пишет «Голос Америки», об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Армении Николая Пашиняна.

Этот шаг усиливает присутствие Москвы в регионе, куда она в прошлом году направила дополнительные войска для поддержания мира в соответствии с соглашением, положившим конец шестинедельной войне в Нагорном Карабахе.

У России есть военная база на северо-западе Армении. Кроме того, она направила 2000 миротворцев в Нагорный Карабах.

Сюникская область представляет собой стратегически важный регион, расположенный между Азербайджаном, азербайджанским эксклавом Нахичевань и Ираном. В феврале министр обороны Армении заявил, что Ереван хотел бы, чтобы Россия расширила свое присутствие и разместила войска ближе к Азербайджану.

Пашинян остался на посту в качестве исполняющего обязанности премьер-министра после того, как в прошлом месяце ушел с должности из-за конфликта с вооруженными силами в связи с вопросом об ответственности за исход прошлогодней войны, которую в стране расценили как унизительное поражение. Новые выборы назначены на 20 июня.

Пашинян объявил о своей отставке через день после того, как президент США Джо Байден объявил армян жертвами геноцида со стороны Османской империи во время Первой мировой войны. Армяне на протяжении многих десятилетий добивались признания этих массовых убийств геноцидом.

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