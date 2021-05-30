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Задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота

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  • 30.05.2021, 14:28
  • 4,980
Задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота

Журналиста схватили возле его дома.

Около 13.45 в воскресенье 30 мая в Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту.

«Подъехал бус, некие неизвестные схватили — и в бус», — сообщила о задержании его бывшая жена в Facebook.

Подробности пока неизвестны.

Как рассказали коллеги Алексея, он был с детьми дома. Очевидцы видели, что к дому подъехал тонированный бусик, а из подъезда вывели Алексея. Дети остались с бабушкой.

Алексей Шота — главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, окончил Ягеллонский университет в Кракове.

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