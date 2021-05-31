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Экс-директора «Открытой России» Пивоварова сняли с рейса и задержали прямо на ВПП Пулково

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  • 31.05.2021, 21:00
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Экс-директора «Открытой России» Пивоварова сняли с рейса и задержали прямо на ВПП Пулково
Андрей Пивоваров

Он в ФСБ.

В Санкт-Петербурге бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова сняли с самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково и задержали. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

«Только что меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», — написал Пивоваров.

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