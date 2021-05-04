Люди Путина: в российской элите назревает раскол Иван Яковина, «Новое время»

4.05.2021, 7:33

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Иван Яковина

Звание «кремлевского человека» стало клеймом.

Главной новостью последних дней стал иск, поданный группой российских олигархов против американского издателя книги британской журналистки Кэтрин Белтон.

Книга называется «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и пошел в наступление на Запад».

Истцами выступили такие люди как владелец клуба Челси Роман Абрамович, сооснователь Альфа-Групп Михаил Фридман, глава Альфа-Групп Петр Авен и девелопер Шалва Чигиринский. Чигиринский, кстати, в книге упоминается в связи с тем, что давно знает своего бывшего коллегу по рынку недвижимости Дональда Трампа и его не слишком прозрачный бизнес.

Кроме того, иск против издательства подала государственная компания Роснефть, которая в основном была создана из украденной у Михаила Ходорковского нефтяной компании Юкос и отдана в личное распоряжение другу Путина Игорю Сечину.

В книге упоминаются и другие известные в России влиятельные люди, но в суд пока подали только эти.

Почему это важно? Я думаю, что это событие свидетельствует о двух стратегически значимых тенденциях. Первое: российские олигархи, особенно тесно связанные с Западом, хотят провести очень четкую границу между собой и Владимиром Путиным.

Если раньше называться «человеком Путина» было почетно и престижно, то теперь это звание стало клеймом, которое делает своего носителя максимально токсичным и нерукопожатным на Западе.

Это пока еще не «пособник Гитлера», но уже очень к тому близко. Российские миллиардеры, живущие и работающие на Западе, весьма недовольны, когда источником их богатства и влияния называют Владимира Путина и созданный им мафиозный режим, основанный на грабеже и убийствах.

А в книге Белтон хорошо и подробно описано, какими (не очень легальными и красивыми) создавались и как сохранялись их состояния, какую в этом роль играл Владимир Путин, и как, чем и почему они ему до сих пор обязаны.

Эта книга накрепко привязывает истцов к российскому режиму и делает их его составной частью. Хотя они хотят максимально от него дистанцироваться, по крайней мере, в глазах западной публики.

Вот именно желание российских олигархов отмежеваться от Путина, откреститься от определения «Люди Путина» — это свидетельство нарастающего раскола в российской элите.

Вторая тенденция — нарастание страха российских олигархов перед западными санкциями

Те олигархи, кто видит немного дальше своего носа, понимают, что уже очень скоро одно лишь упоминание их имен в подобной книге, поставит под большой вопрос их способность нормально жить и работать на Западе.

Они боятся стать чумными и прокаженными для западных партнеров, для банков, чиновников и так далее. Их цель — стать интегральной частью западного мира и западной элиты, а не превратиться в мишень для будущих исков со стороны людей и государств, пострадавших от Путина и его режима. Поэтому и кричат во все горло: «Мы не с ним, мы — не его люди!»

Начавшийся раскол российской элиты — первая тенденция, ставшая явной благодаря искам против издателей.

Вторая тенденция — нарастание страха российских олигархов перед западными санкциями.

Владельцы крупнейших российских компаний прекрасно понимают, что пока Путин остается у власти, Запад будет вводить все новые санкции против людей из его окружения.

Бизнесы тех, кто окажется под этими санкциями, будут если не полностью уничтожены, то сильно подорваны. Сами они, а также их родственники лишатся возможности выезда в США, ЕС, Великобританию — во все те места, где у них дома, где они привыкли жить, отдыхать, учиться, лечиться и так далее.

Естественно, никто для себя такой судьбы не хочет. Поэтому возникает вопрос: а кого из них будет наказывать Джо Байден и европейские лидеры? Как они будут определять поименный список?

Способов много, но один из них — это книги, подобные той, что написала Кэтрин Белтон. В данном случае это вообще неизбежно. Дело в том, что именно на эту книгу в своем расследовании о путинском дворце ссылался Алексей Навальный.

А сейчас для западных лидеров и западного общественного мнения он стал настоящим рыцарем борьбы против царящих в России тьмы, зла и коррупции. Книгу Белтон в его руках герои этой книги воспринимают как двуручный меч, занесенный над их головами.

Конечно, они хотят, чтобы их имена оттуда были вычеркнуты. И как можно скорее. Отсюда, собственно, и иски.

Впрочем, Джо Байден и его помощники по внешней политике воспринимают эту книгу и перечисленные в ней имена как своего рода меню в санкционном ресторане.

Они сейчас могут выбрать какого-то российского нефтяного олигарха. Или газового. Или банкира. Или девелопера. Приготовить его, поперчить, посолить, откусить кусочек, не спеша разжевать — и проглотить!

Или даже попробовать какое-то их сочетание олигархов — изысканное блюдо. В финансовой разведке и в Госдепартаменте США есть очень хорошие повара.

Мне кажется, что с высокой долей вероятности предположить, что все остальные «Люди Путина» из предложенного в книге меню, глядя на вот это все, очень постараются, чтобы их из этого меню вычеркнули. Если для этого нужно будет навсегда отказаться от поддержки Путина и перейти на сторону Запада, то так тому и быть.

Кстати, вы помните, что совсем недавно против Кремля вдруг пошел российский алюминиевый барон Олег Дерипаска? Он тоже волнуется: если американцы введут санкции против него, то он обанкротится. В России его алюминий никому не нужен, там ничего из него не производит, он весь идет на экспорт.

Я думаю, что в ближайшем времени это едва ли случится, так как Западу алюминий нужен. Но чуть позже — вполне.

Тут важно сказать, что Байдену придется выбирать из списка санкций против России уже очень скоро. По закону он уже в июне обязан ввести против Кремля какие-то новые санкции. Поэтому все эти иски, думаю, связаны с тем, что никто не хочет оказаться в списках наказанных.

Тут, кто-то может заметить: а вдруг в книге Белтон действительно одна неправда написана? Теоретически, такое может быть, но: у нее безупречная репутация. Она много лет работала в Москве корреспондентом FT, поэтому немало знает и о России, и о стандартах журналистики.

Кроме того, издательство «HarperCollins», которому придется в суде отвечать на обвинения в клевете, неприкосновенности персональных данных и во вмешательстве в частную жизнь, заявило, что к этой книге у него никаких нареканий нет, она написана с соблюдением всех необходимых требований к книгам такого рода. Поэтому изымать ее из продажи никто не будет.

В своем заявлении по этому поводу издательство называет «Людей Путина» «авторитетной, важной и добросовестно подготовленной работой». И уже успело заявить, что «будет решительно защищать эту получившую признание новаторскую книгу», а также отстоит право сообщать о вещах, представляющих значительный общественный интерес".

Я желаю издательству победы в этом противостоянии с российскими олигархами. От его успеха в значительной степени зависит и судьба всей кампании по расшатыванию и расколу российской элиты. А ее раскол — это абсолютно необходимое условие скорой смены режима в Российской Федерации.

Иван Яковина, «Новое время»

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