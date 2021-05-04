Бюджет Беларуси уходит в пике 1 4.05.2021, 9:59

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Бюджетников ожидают сокращения, задержки и урезание зарплат.

В белорусском обществе увеличивается интерес к состоянию государственных финансов – к ситуации с бюджетом страны: в первые месяцы 2021 года дефицит бюджета – превышение бюджетных расходов над бюджетными доходами – сильнейший после 90-х годов. При том, что семь предыдущих лет фиксировался бюджетный профицит: с 2014-го по 2020-й в начале года доходы бюджета превышали его доходы, пишет «Инфобанк» .

В худшую сторону ситуация с бюджетом резко изменилась после коронакризисаровно год назад, и затем еще ухудшилась – вследствие политического кризиса. В 2021-м это вылилось в огромный дефицит бюджета, какого не было очень много лет.

Из-за чего он возник? Рассмотрим состояние доходов и расходовконсолидированного бюджета Беларуси (республиканский бюджет + местные бюджеты + внебюджетный фонд социальной защиты населения (пенсионный ФСЗН))в Iквартале 2021-го.

За январь-март 2021-го доходы бюджета Беларуси составили 12,949 млрд BYN: на 2,5% больше, чем в январе-марте 2020-го.

При этом инфляция в стране (по дефлятору ВВП) за год составила более 11%. Что означает реальное падение доходов на 8%. Реальное падение идет уже 3 года. Наибольшие доходы бюджета в реальном выражении были в 2018 году.

Долларовое падение еще больше – на 10,2% за год. Доходы консолидированного бюджета Беларуси за первые три месяца 2021-го в долларовом эквиваленте составили $4,986 млрд. Это наименьшее значение для этого периода за 4 года.

А вот с расходами ситуация совсем другая: они выросли, и значительно больше, чем доходы.

Все расходы консолидированного бюджета Беларуси (вместе с расходами ФСЗН – пенсионными выплатами) за январь-март 2021 года составили 14,534 млрд BYN – на 18,1% больше, чем за январь-март 2020-го, став намного больше, чем когда-либо были. Такой сильный прирост – это номинальное увеличение.

Но и реальный, с корректировкой на инфляцию,прирост за год – на 6,2% (использовав в качестве поправки дефлятор ВВП)– настолько сильный, что бюджетные расходы января-марта в 2021-м стали рекордными в реальном выражении за 8 лет.

В долларовом эквиваленте сумма израсходованных за январь-март народных денег растет уже 5 лет, и в 2021 году расходы бюджета в первые три месяца года достигли $5,597 млрд. Это максимум после 2014-го.

Номинально за год (январь-март 2021-го к январю-марту 2020-го):

доходы консолидированного бюджета Беларуси – выросли на 316 млн BYN

расходы консолидированного бюджета Беларуси – выросли на 2,224 млрд BYN: в 7 раз больше, чем доходы.

В результате чего профицит бюджета в январе-марте 2020 года в размере 323 млн BYN сменился сильнейшим дефицитом в январе-марте 2021-го объемом 1,586 млрд BYN.

Это – 4,4% валового внутреннего продукта Беларуси января-марта (ВВП за первые три месяца 2021-го составил 36,299 млрд BYN). При этом считается, что критическим порогом является дефицит бюджета 5% ВВП.

В долларовом эквиваленте расходы превысили доходы на $611 млн. И это только за три месяца.

Дефицит бюджета в Iквартале образовался в Беларуси впервые за последние 12 лет, после мирового кризиса 2008-09 гг., но стал сильнейшим после 90-х годов для этого периода года.

Из-за чего же произошло это ухудшение? Почему так резко выросли бюджетные расходы? Посмотрим, на что, на какие цели выросли расходы бюджета больше всего.

В ежемесячных пресс-релизах Министерства финансов по исполнению бюджета, которые и являются источников этих цифр, показаны объемы расходов консолидированного бюджета на:

общегосударственную деятельность

национальную экономику

социальную сферу(социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, СМИ)

пенсионные выплаты (расходы ФСЗН – Фонда социальной защиты населения).

Как выше сказано, бюджетные расходы в первые три месяца 2021 года выросли, по сравнению с январем-мартом 2020-го, на 2,224 млрд BYN, или на 18,1%. В том числе расходы на:

общегосударственную деятельность – выросли на 2,166 млрд BYN, на 114% (в 2,14 раз)

национальную экономику – сократились на 23 млн BYN, на 1,89%

социальную сферу – выросли на 796 млн BYN, на 20,0%

пенсионные выплаты – выросли на 596 млн BYN, на 14,4%.

Как видим, больше всего – и в номинальном и в процентном выражении – увеличились расходы на общегосударственную деятельность. Именно резкий рост расходов «на государство» и создал этот сильнейший дефицит бюджета.

К сожалению, Минфин РБ в своих пресс-релизах не дает более глубокой расшифровки общегосударственных расходов: там может быть резкий прирост, например, расходов на обслуживание государственного долга, который, как известно, сейчас – рекордный в истории, как и валовый внешний долг Беларуси.

Тем не менее, в этой «бочке дегтя» есть и «ложка меда»: непосредственно в марте ситуация чуть-чуть улучшилась – дефицит бюджета стал меньше, чем в марте прошлого года. А ведь в январе и феврале было сильное ухудшение (особенно в январе).

Январь. В 2020-м: профицит 1,454 млрд BYN. В 2021-м: дефицит 166 млн BYN. Ухудшение на 1,620млрд BYN

Февраль. В 2020-м: дефицит 872 млн BYN. В 2021-м: дефицит 1,203 млрд BYN. Ухудшение на 331 млн BYN

Март. В 2020-м: дефицит 260 млн BYN. В 2021-м: дефицит 217млнBYN. Улучшение на 43 млн BYN.

В апреле ожидается месячный профицит бюджета: он в Беларуси каждый год формируется в январе, апреле, июле и октября благодаря уплате квартальных налогов. Только в этом году в январе был «минус», что стало результатом очень резкого роста расходов при падении доходов бюджета.

Улучшение в месячном формате (непосредственно в марте) поспособствовало прекращению ухудшения в годовом формате – скользящая годовая сумма дефицита бюджета перестала увеличиваться.

За год (за последние 12 месяцев скользящей суммой месячных объемов) – с апреля 2020 года по март 2021 года – бюджет Беларуси (консолидированный, включая ФСЗН) исполнен так:

доходы – 52,293 млрд BYN

расходы – 56,290 млрд BYN

превышение расходов над доходами – 3,997 млрд BYN

дефицит бюджета составил 2,65% ВВП.

Месяцем раньше (период с марта 2020-го по февраль 2021-го) скользящий годовой дефицит бюджета составлял 4,040 млрд BYN и 2,70% ВВП.

Хотя еще два года назад, в 2018-м, был профицит.

Пиковая скользящая годовая сумма: 5,429 млрдBYN, +4,46% ВВП. После этого пика началось снижение «плюса», а кардинальное ухудшение ситуации пошло с 2021-го, особенно сильно – с марта-апреля, с коронакризиса. А в июне 2021 года профицит сменился дефицитом.

Как видим на графиках, впечатляют не только цифры бюджетного дефицита бюджета, но и динамика состояния бюджета – очень резкое его ухудшение.

И это еще не предел. На весь 2021 год власти даже запланировали дефицит консолидированного бюджета в размере 5,390 млрд BYN – где-то $2 млрд в эквиваленте. Где взять эти деньги в условиях отсутствия возможности внешнего заимствования?

Во-первых, благодаря профицитам бюджета нескольких предыдущих лет государство накопило определенную сумму денег, которой хватит на какое-то время.

Во-вторых – придется сильно экономить. А это грозит такими проблемами в бюджетной сфере, как возможные сокращение количества работников в бюджетной сфере, задержки и снижение зарплат бюджетников через урезание премий, ухудшение материально-технического оснащения.

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