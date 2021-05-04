«Верю в счастливое будущее»: как работник «Нафтана» присоединился к стачке 4.05.2021, 13:50

Александр Капшуль. Фото: vk.com

Александр Капшуль из Новополоцка продолжает бороться за справедливость.

Честно проработал 20 лет на «Нафтане», присоединился к стачке – и был незаконно уволен. Александр Капшуль из Новополоцка сейчас пытается восстановиться на работе. Он рассказал «Белсату», почему присоединился к стачке и как власти давят на забастовку.

Присоединился к стачке, потому что не мог больше терпеть

«Я верю в счастливое будущее, иначе бы в это не ввязывался», – признается Александр Капшуль.

Действительно, ему было что терять. На «Нафтане» Александр работал юристконсультантом с 2000 года, пришел сразу после университета. Это его единственное место работы.

К стачке он присоединился 4 декабря. Ранее пытался повлиять на ситуацию через свою работу.

«Я занимался правовым сопровождением деятельности. То есть смотрел законность приказов и распоряжений. Получается, мог тормозить незаконные приказы».

Александр Капшуль решил присоединиться к стачке, так как возможностей влиять на ситуацию изнутри было все меньше и меньше. Последней каплей стало увольнение активистов, которые зачитали обращение к местным органам власти и республиканскому правительству. Однако все равно решение не было легким.

«Мне было тяжело решиться на такое. Это мое единственное место работы… Плюс у меня есть двое детей и мама в зрелом возрасте, о которой нужно заботиться. С одной стороны, я понимаю что делаю правильно, но все равно страшно. Все-таки теряешь работу».

Увольнение прямо в суде

По закону Александра не могли уволить с работы без решения профсоюза, потому, что он был профсоюзным активистом на «Нафтане». А чтобы уволить такого человека, необходимо разрешение от организации. Однако «Нафтан» надавил на провластный профсоюз, и этот пункт договора был приостановлен.

Уволили Александра Капшуля 16 февраля, когда он был в суде – защищал интересы одного из членов независимого профсоюза. Прямо туда пришел сотрудник отдела кадров вместе с представителем службы экономической безопасности, и отдали ему приказ об увольнении и трудовую книжку.

«Все мои аргументы о том, что в стране правовой дефолт, власть захвачена и правоохранительные органы превратились в карательные, эффекта не имели. Отмечу, что мое мнение никто особо не спрашивал», – говорит он сейчас.

Однако Александр решил бороться за свои права и примерно через месяц подал исковое заявление по поводу своего увольнения. Правда, дело особо не продвинулось – в Новополоцком суде много работы, поэтому повестку прислали в Полоцкий суд. На 22 апреля было назначено разбирательство, но Александр заболел COVID-19, поэтому заседание перенесли. В справедливостб решения он не верит.

«Я знаю, что суд ничего не изменит. На работу меня не восстановят. У нас же сейчас «не до законов», – говорит Александр.

Кстати, в отличие от Глеба Сандроса – другого стачкомовца, оказавшегося в подобной ситуации, Александру Капшулю ничего никогда не платили. Даже несмотря на то, что он имеет акции «Нафтана».

«Не знаю, от чего зависит, будут тебе платить хоть что-то, пока не уволили», – отмечает Александр.

Что сейчас происходит на «Нафтане»?

На самом «Нафтане» дела идут не очень быстро. Бастует примерно 39 человек. Однако из них не все уволены – со многими ситуация не определена. Люди не хотят быть уволенными, а по закону их уволить не могут. Других обходных путей не придумали, поэтому большинство страйкомовцев в подвешенном состоянии.

Фото: Belsat.eu

Главная проблема предприятия сейчас – американские санкции. Александр вспоминает, что даже предыдущие американские санкции сильно сказались на «Нафтане».

«Трудно было покупать оборудование и проводить платежи через европейских посредников. Естественно, что санкции будут стараться обойти, возможно, сделают какие-то компании-посредники. Но сейчас ситуация изменилась. Тогда Европа была более лояльна к Беларуси. А теперь – нет. Поэтому ситуация может стать очень и очень болезненной. Причем затронет весь нефтяной сектор и партнеров. Ведь санкции наложат и на те компании, которые просто работают с «Нафтаном». Вот и россияне начинают задумываться, стоит ли с белорусами сотрудничать. Все-таки американских санкций никто не хочет».

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