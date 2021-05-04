Названы лучшие доступные по цене внедорожники 2 4.05.2021, 15:18

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Авто привлекают новейшими технологиями.

Американские автоэксперты назвали семь высокопроизводительных внедорожников, которые доступны по более низкому бюджету.

Об этом пишет carbuzz.

2014-2018 Audi SQ5

Audi впервые представила свой спортивный кроссовер SQ5 на американский рынок в 2014 году, используя тот же 3,0-литровый двигатель V6 с наддувом, который используется в седане S4 и купе S5.

2009-2014 Infiniti FX50 (QX70)

Infiniti FX - один из самых недооцененных внедорожников в истории, особенно модель FX50 с двигателем V8. Большинство клиентов покупали FX с 3,7-литровым двигателем V6, но Infiniti предлагала FX50 с единственным в своем роде 5,0-литровым VK50VE V8. Этот восьмицилиндровый двигатель производил впечатляющие 390 л.с, что сделало FX50 одним из самых впечатляющих внедорожников того времени, разгоняясь до разгона за 4,8 секунды.

2013-2017 Nissan Juke Nismo

Стандартный Juke Nismo использовал 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 188 л.с. крутящий момент, в то время как вариант Nismo RS увеличил мощность до 215 л.с. Эти цифры немного снизились с вариатором, но мы рекомендуем покупать подержанный Juke Nismo RS только с шестиступенчатой механической коробкой передач.Разгон до 100 км / ч у Nismo RS занимает 6,9 секунды.

2013-2015 BMW X1

Оригинальный X1 был построен на заднеприводной платформе, но шестицилиндровая модель выпускалась только в полноприводной версии xDrive 35i. 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом выдавал 300 л.с., разогнавшись до 60 миль в час за 6,2 секунды.

2013-2016 Mini Countryman John Cooper Work

Один из самых интересных кроссоверов на рынке. В этом поколении Countryman использовался 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 208 л.с. Шестьдесят миль в час заняли скудные 6,6 секунды, и Mini предлагал это с шестиступенчатой автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач, передавая мощность на все четыре колеса.

2008-2010 Chevrolet HHR SS

Хотя технически это не внедорожник или кроссовер, Chevrolet HHR SS - автомобильная диковинка, которую стоит обсудить. HHR появился во время периода возрождения ретро для General Motors, вслед за успешным Chrysler PT Cruiser. Это был странно выглядящий хэтчбек, стилизованный под пикап Chevy 1940-х или 50-х годов, и в течение нескольких лет модели покупатели могли приобрести версию SS. Оснащенный тем же 2,0-литровым двигателем EcoTec с турбонаддувом, который использовался в Cobalt SS и Pontiac Solstice GXP, HHR SS был потрясающе быстрым с 260 л.с. и таким же крутящим моментом.

2006-2012 Тойота РАВ (V6)

Тoyota RAV4 - безусловно, наименее спортивный вариант в этом списке. Однако покупатели, которым нужен простой и надежный кроссовер, который удивительно быстр, могут захотеть рассмотреть RAV4 третьего поколения. Это было единственное поколение RAV4, которое предлагало двигатель V6, 3,5-литровую мельницу мощностью 269 л.с. Это не так уж и далеко от современного Kona N с турбонаддувом, и с такой большой мощностью, V6 RAV4 может разогнаться до 100 км / ч менее чем за семь секунд.

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