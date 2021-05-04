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Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих

  • 4.05.2021, 18:11
  • 1,958
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих

Таракан трясется от страха.

Таракан подписал указ, которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий, сообщили в его пресс-службе.

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей», — сказано в сообщении.

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