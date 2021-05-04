Артем Черников: Мы добьемся своего 4.05.2021, 18:26

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Артем Черников

Забастовку нужно готовить.

Об этом активист стачечного движения Беларуси Артем Черников заявил в интервью программы сайта Charter97.org Studio Х97.

— Народ Беларуси един. Народ Беларуси поддерживает друг друга. Мы солидарны. Мы пытаемся и мы сделаем, мы добьемся своего. Власть уже никогда не будет легитимной. Она с 1996 года для меня нелегитимна, если отклоняться на это, как и для многих, в принципе. Но терпеть его больше никто никогда не будет.

— Шаги, которые сейчас необходимо предпринять?

— Объединяться, разговаривать друг с другом — это первый этап. Понимаете, в октябре, когда была объявлена забастовка, люди часто даже не говорили об этом. То есть: ну объявлена и объявлена.

Забастовку нужно готовить. К забастовке нужно готовиться: запастись едой, запастись деньгами, чтобы было на что существовать. Все знали, что бастующих уволят. И все это знают. Подготовка должна быть. Это должно быть психологическое состояние и ты должен понимать, что ты не один. Поэтому очень важна работа стачечного комитета, который работает. Стачком невероятные вещи делает. Они пытаются людей знакомить. Они создали платформу «Рабочы рух», это очень круто, это необходимо и призывают людей регистрироваться, общаться, знакомиться. Потому что, кроме нас, у нас больше никого нет.

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