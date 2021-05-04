Правительство России запретило вывозить из страны гречку 4 4.05.2021, 20:08

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В России наблюдается дефицит гречки и других круп.

Правительство России в целях обеспечения продовольственной безопасности ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление от 30 апреля опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

«<...> В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню <...>«, - говорится в документе, в приложении к которому указаны конкретные товары: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.

Как указано в постановлении, временный запрет не распространяется на товары, вывозимые из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для военных баз РФ за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене. Кроме того, запрет не коснется товаров, движущихся через РФ транзитом или переправляемых из одной части России в другую через территории других стран.

Минэкономразвития РФ поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении данного временного запрета.

Ранее о проработке вопроса об ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы сообщал Минсельхоз РФ. По данным ведомства, с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта этого товара в ряд стран на фоне сложившейся мировой конъюнктуры. В министерстве подчеркнули, что текущие объемы производства в России позволяют полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой. Валовый сбор гречихи составил 893 тыс. тонн в 2020 году (+13,6% к уровню 2019 года).

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