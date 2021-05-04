Президенты Польши и Эстонии обсудили ситуацию в Беларуси
- 4.05.2021, 21:18
Анджей Дуда и Керсти Кальюлайд провели встречу в Варшаве.
Между Польшей и Эстонией царит взаимопонимание, поскольку они черпают свои ценности из одних и тех же европейских источников. Об этом в ходе визита в Варшаву заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает «Радио Польша».
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Анджеем Дудой глава эстонского государства подчеркнула, что Польша является стратегическим союзником ее страны.
«Мы разделяем общее понимание ситуации, связанной с региональной безопасностью, включая вопрос России и трансатлантических связей. Отсюда наше сотрудничество в рамках НАТО и ЕС. Эстония высоко ценит вклад Польши в политику Североатлантического альянса в балтийском регионе. Я лично очень ценю участие Польши в дискуссии, посвященной ситуации и в Украине, и тем проблемам, с которыми эта страна столкнулась», - сказала Керсти Кальюлайд.
Президенты Польши и Эстонии также обсудили ситуацию, в которой оказались поляки в Беларуси, преследуемые властями в Минске. Анджей Дуда подчеркнул необходимость поиска выхода из этой ситуации.
«Мы ищем возможности решить эту ситуацию, чтобы они были освобождены, и чтобы в будущем основные права человека соблюдались. Мы акцентируем внимание на том, что международное сообщество должно этого требовать, чего мы, не скрывая, от него ожидаем», - сказал польский президент.
В ходе встречи в Президентском дворце в Варшаве Анджей Дуда и Керсти Кальюлайд также обсудили вопросы, связанные с энергетической трансформацией Польши и Эстонии.