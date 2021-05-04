Посол США в Беларуси встретилась с журналистами и родными политзаключенных 1 4.05.2021, 22:26

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Джули Фишер

Джули Фишер попросила продолжать говорить правду и освещать события в стране.

На онлайн-встрече с журналистами и родственниками политзаключенных посол США Джули Фишер попросила продолжать говорить правду и освещать события в стране, передает «Белсат».

Она отметила, что очень рада пообщаться с участниками встречи и хотела бы побывать с ними в Минске.

«То, что режим Лукашенко сделал для народа Беларуси за последний год, нечестно. С лета прошлого года Соединенные Штаты решительно и неоднократно осуждали режим за использование насильственных и репрессивных методов против мирных демонстрантов, журналистов, неправительственных организаций и многих других.

Мы продолжаем призывать к прекращению репрессий, освобождению всех политических заключенных и переходу к свободным и справедливым выборам», - подчеркнул посол.

Она отметила, что Соединенные Штаты стремятся к тесной координации с партнерами в Европе: «Как вы, возможно, знаете, я уже побывала в Европе в этом году, в том числе всего две недели назад, чтобы встретиться с белорусами и партнерами в Вильнюсе и Варшаве. Соединенные Штаты поддерживают международные усилия по расследованию фальсифицированных выборов, нарушений прав человека и репрессий, которые последовали и продолжают продолжаться. Соединенные Штаты поддерживают Международную платформу подотчетности для Беларуси, цель которой - собрать воедино информацию и доказательства о нарушениях прав человека, чтобы привлечь виновных к ответственности».

Фишер признал, что работа, проделанная белорусскими журналистами, а также риски и опасности, которые они понимают, вызывают трепет:

«Благодаря вашим рассказам, вашим фотографиям и вашим видео люди в Беларуси поняли, что происходит в их стране. Благодаря вашей работе остальной мир смог узнать правду о Беларуси».

«Мы твердо убеждены в том, что журналистика не является преступлением, даже если режим хочет видеть это так. Они боятся правды. Они боятся вас и того, что вы делаете. Они хотят заговора в темноте. Вы понимаете, что свобода процветает в свете. Вчера был Всемирный день свободы печати. Но каждый день должен быть днем свободы прессы. Без свободной прессы нет знаний, нет ответственности, нет основы для построения будущего», - сказал Фишер.

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