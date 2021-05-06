Немецкий юрист: Лукашенко будут судить в Германии так же, как преступников режима Асада 1 6.05.2021, 8:12

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фото: dpa

Похожие дела могут быть заведены и против сотрудников белорусского ОМОНа и милиции.

В том числе потерпевшие смогут учавствовать в качестве вспомогательного прокурора.

В Беларуси протесты продолжаются уже 8-й месяц, однако до сих пор ни один сотрудник силовых структур не был привлечен к ответственности за насилие против мирного населения. В связи с этим в Германии было подано заявление в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ от имени пострадавших белорусов. Сайт Charter97.org поговорил с юристами, работающими с этим заявлением, чтобы выяснить, на какой стадии находится процесс и чего можно ожидать.

При подаче заявления адвокаты сослались на универсальную юрисдикцию, которая позволяет государствам или международным организациям привлечь к ответственности обвиняемого независимо от того, где было совершено предполагаемое преступление. Адвокат Бенедикт Люкс (Benedikt Lux) сказал редакции, что «универсальная юрисдикция была принята Германией и рядом других Европейских стран в начале 2000 годов для того, чтобы привлекать к ответственности людей за преступления совершенные за пределами, допустим, Германии».

«Расследование таких дел может начаться в случае, если оно затрагивает права человека, а также когда очень мало шансов, что на месте преступления обвиняемый будет преследован», – сказал юрист Марк Люпшиц (Mark Lupschitz).

В свою очередь юрист Роланд Краузе (Roland Krause) заявил, что «Германия имеет правовую систему для привлечения к ответственности людей, совершивших преступления против человечности». Более того, он сказал, что шанс на начало такого дела очень хороший.

Все три юриста рассказали сайту об опыте Германии в привлечении сирийских боевиков. Совсем недавно был привлечен к ответственности сириец Эйяда А. в Кобленце. Экс-сотрудник спецслужб Асада доставлял демонстрантов в тюрьмы в 2011 году, зная, что там им грозят пытки. Эйяда А. приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за пособничество, и для его привлечения был использован механизм универсальной юрисдикции.

Дело экс-сотрудника спецслужб Асада еще и уникально тем, что таким образом Германия признала преступления против человечности, которые совершает сирийское правительство. Роланд Краузе отметил, что похожие дела могут быть заведены и против Лукашенко, сотрудников белорусского ОМОНа и милиции.

Бенедикт Люкс сказал, что дело против режима Лукашенко сейчас на рассмотрение у Федеральной прокуратуры. Рассмотрение может занять время, и прокуратура может задать дополнительные вопросы для принятия решения.

Стоит отметить, что в правовой системе Германии очень надежные гарантии права потерпевших, в том числе и право пострадавшего участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве вспомогательного прокурора. Таким образом, потерпевшие получают большую поддержку со стороны государства и высокий уровень защиты. Например, потерпевшие езиды из Ирака участвуют в судебных процессах в Мюнхене и Франкфурте, где преследуют членов ИГИЛ за геноцид или членство в террористической организации при помощи того же принципа универсальной юрисдикции.

«Вполне возможно, к заявлению против режима Лукашенко присоединятся еще больше людей, которые хотят, чтобы их интересы были представлены и рассматривались ими пережитые инциденты», – сказал Марк Люпшиц.

Роланд Краузе советует белорусам, которые прошли через пытки обратиться к юристам за помощью: «Если вы находитесь в Берлине или Вильнюсе, или Риге, то следует связаться с нами или другими юристами за помощью. Так мы сможем представлять ваши интересы в суде. Очень важно, чтобы люди сами рассказывали свои истории. Чем больше людей из Беларуси расскажут свою историю, тем лучше ценность свидетельских показаний и убедительней будет для суда».

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