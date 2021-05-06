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Лукашенко боится, что его взорвут

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  • 6.05.2021, 17:06
  • 17,736
Лукашенко боится, что его взорвут

Паранойя выходит на новый уровень.

Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на то, что служба безопасности Лукашенко сверлит афишные тумбы, а затем проверяет их эндоскопом. Все это делает по маршруту следования кортежа узурпатора.

Telegram-канал предлагает:

— поднять асфальт: вдруг там мины заложены?

— распилить деревья, у которых диаметр более 40 см;

— проверить наличие запрещенных предметов друг у друга (напоминаем, что охрана может в любой момент перестать являться таковой. Ухо нужно держать востро).

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