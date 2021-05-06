Лукашенко боится, что его взорвут

Лукашенко боится, что его взорвут30
- 6.05.2021, 17:06
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Паранойя выходит на новый уровень.
Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на то, что служба безопасности Лукашенко сверлит афишные тумбы, а затем проверяет их эндоскопом. Все это делает по маршруту следования кортежа узурпатора.
Telegram-канал предлагает:
— поднять асфальт: вдруг там мины заложены?
— распилить деревья, у которых диаметр более 40 см;
— проверить наличие запрещенных предметов друг у друга (напоминаем, что охрана может в любой момент перестать являться таковой. Ухо нужно держать востро).