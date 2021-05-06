Максим Винярский: Я буду сражаться до конца 6.05.2021, 17:21

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Максим Винярский

Свободу герою белорусской революции!

Максим Винярский партизанит против оккупантов, освобождает Беларусь, борется за свободу своей Родины, с 1999, пишет Telegram-канал "Народная грамада".

Как-то в 2019 вдова Виктора Ивашкевича мне сказала:

- Ну, Винярский и Афнагель - это профессиональные революционеры. Как в начале 20 века, подпольщики.

Макса я знаю с января 2008. Как-то судили меня после ночи на Окрестина. В "суде" познакомился с Винярским.

- Ерунда. Я на сутках сидел раз двадцать, - cообщил мне Максим.

Вообще Винярский - рекордсмен в Беларуси по административным арестам за общественно-политическую деятельность. Больше, чем Винярский на Окрестина не бывал никто.

В ноябре 2020-го года Макс мне написал:

- А вот я никогда не эмигрирую из Беларуси! Пусть арестовывают, я буду сражаться до конца!

Максим Винярский в лукашистском плену уже почти четвертый месяца. А 12 мая над ним будет судилище в Могилёве. Его будут "судить" за то, что он любит Беларусь.

12 мая в Могилеве должно начаться рассмотрение "уголовного дела" сопредседателя оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца, активистки Ирины Счастной, а также координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля, активистов "Европейской Беларуси" Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича. Судилище будет проходить в закрытом режиме.

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