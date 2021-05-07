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Лукашисты «осудили» соратника Николая Статкевича на шесть лет строгого режима

  • 7.05.2021, 16:19
Лукашисты «осудили» соратника Николая Статкевича на шесть лет строгого режима
Сергей Спарыш
Архивное фото «Радыё Свабода»

Адвокат требовал оправдательного приговора для своего подзащитного.

Активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спарыш приговорен к 6 годам строгого режима, передает «Радыё Свабода».

Антонина Кановалова и ее муж Сергей Ярoшевич были приговорены к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Антонина будет отбывать срок в колонии общего режима, Сергей - строгого режима.

Сергей Коршун и Евгений Привалов приговорены к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Подсудимым инкриминировали «в подготовке к участию в массовых беспорядках и подготовке беспорядков».

Сергея Спарыша также обвиняют в «препятствовании работе Центризбиркома».

Адвокаты всех пятерых обвиняемых потребовали оправдательного приговора для своих клиентов.

Телеграмм-канал «Армия с народом» появился в июне 2020 года.

Жена Сергея Спарыша
Мать Сергея Спарыша
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