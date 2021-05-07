Лукашисты «осудили» соратника Николая Статкевича на шесть лет строгого режима
- 7.05.2021, 16:19
Адвокат требовал оправдательного приговора для своего подзащитного.
Активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спарыш приговорен к 6 годам строгого режима, передает «Радыё Свабода».
Антонина Кановалова и ее муж Сергей Ярoшевич были приговорены к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Антонина будет отбывать срок в колонии общего режима, Сергей - строгого режима.
Сергей Коршун и Евгений Привалов приговорены к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
Подсудимым инкриминировали «в подготовке к участию в массовых беспорядках и подготовке беспорядков».
Сергея Спарыша также обвиняют в «препятствовании работе Центризбиркома».
Адвокаты всех пятерых обвиняемых потребовали оправдательного приговора для своих клиентов.
Телеграмм-канал «Армия с народом» появился в июне 2020 года.