Вероника Мищенко: Белорусы, у каждого из нас ключ от камеры невинно осужденных режимом 7 7.05.2021, 17:04

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Вероника Мищенко

Герои должны быть освобождены.

Активистка партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко прокомментировала в «Фейсбуке» приговор соратнику Николая Статкевича Сергею Спаришу:

- Нелегитимная продажная тварь в юбке дала 6 лет усиленного режима. Я напоминаю всем холуям Таракана, что даже если вам удастся чудом убежать и спрятаться, то каждый ваш день и ночь превратятся в кошмар.

Карма настигает каждого. «Однажды, когда вы будете праздновать триумф, вы почувствуете во рту вкус пепла». Герои же выйдут на свободу и навсегда останутся героями Беларуси.

Белорусы, у каждого из нас ключ от камеры невинно осужденных кровавым режимом. Только благодаря нашей слабости и страху тысячи людей остаются в заложниках.

Если в ближайшее время не откроем темницы, то наши дети никогда не простят нам бездействия.

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