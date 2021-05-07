Goldman Sachs первым среди банков создал отдел для торговли криптовалютой 1 7.05.2021, 18:11

ФОТО: REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Отдел уже провел успешную торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами.

Goldman Sachs первым среди крупнейших инвестиционных банков США создал отдел для торговли криптовалютой, сообщает РБК со ссылкой на CNBC. По информации издания, новый отдел уже провел успешную торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами. Торговое подразделение входит в структуру банка по глобальным валютам и развивающимся рынкам, которой управляет партнер Goldman Sachs Раджеш Венкатарамани.

В Goldman Sachs отметили, что стремятся расширить свое присутствие на рынке за счет «выборочного подключения» криптовалютных торговых организаций. Также банк на этой неделе запустил внутренний сервис для клиентов, в котором они могут просматривать в реальном времени цены на цифровые активы и актуальные новости из мира криптовалют.

Ранее стало известно, что Goldman Sachs в ближайшее время даст своим клиентам возможность зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте. Для этого банк создаст новый продукт — фьючерс, в котором две стороны заранее договариваются о дате и цене исполнения сделки.

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