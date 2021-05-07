Telegram ищет для Дурова помощника с высоким IQ 1 7.05.2021, 18:19

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Компания перечислила навыки, которыми должен обладать претендент на должность.

Компания Telegram начала поиск персонального ассистента для генерального директора Павла Дурова, пишет Forbes.

Помощник должен будет вести календарь Дурова, организовывать для него поездки, бронировать транспорт и жилье. Соискатели обязаны владеть английским языком, быть точными и внимательными к деталям, обладать базовыми финансовыми навыками и высоким IQ.

Компанию также интересует наличие у претендентов диплома о высшем образовании и готовности переехать, «например, в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию».

В ОАЭ расположена штаб-квартира Telegram. В 2019 году издание Handelszeitung со ссылкой на источники сообщало, что в компании задумались о переезде в Швейцарию, но пока этого не произошло.

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