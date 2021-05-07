Семен Шарецкий пожелал белорусам скорейшего избавления от фашистского режима 1 7.05.2021, 22:37

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Семен Шарецкий

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси назвал Лукашенко «поборником за гитлеровские порядки».

На Youtube-канале LifeFeed 6 мая было опубликовано видеообращение Cемена Шарецкого – председателя Верховного Совета Беларуси XIII созыва – по случаю Дня Победы.

Семен Шарецкий родился еще до начала Второй мировой – в 1936 году. Его отец и дядя погибли в той войне. Он рассказал, что до сих пор помнит 9 мая 1945 года, когда услышал новость об окончательной победе антигитлеровской коалиции, и воспринимает как оскорбление заявление Александра Лукашенко о том, что тот «хочет построить такое государство и установить такие порядки, которые существовали в Германии во времена Гитлера». Буквально такое заявление Лукашенко не делал публично, однако хвалил гитлеровские порядки в интервью в конце 1995 года.

«А теперь озлобленный и обезумевший от получения на прошедших 9 августа 2020 года прошлых выборах недоверия абсолютному большинству избирателей, продолжая узурпировать в республике власть, [Лукашенко] реализует свои преступные желания, в результате чего есть погибшие, сотни искалеченных, тысячи заключенных в тюрьмы и концлагеря», – говорит Шарецкий.

Он поздравил белорусов с праздником Победы, пожелал «выдержки, мужества, а также скорейшего избавления от режима, который возглавляет «борец за гитлеровские порядки».

Верховный Совет (парламент) Республики Беларусь существовал в 1991-1996 годах как преемник Верховного Совета БССР. До 1994 года был верховным органом власти. Он состоял из 260 депутатов одной палаты. Первым председателем ВС РБ и фактическим главой государства 19 сентября 1991 года стал Станислав Шушкевич, который с 9 сентября 1991 года был председателем ВС БССР. В 1994 году его сменил Мечислав Гриб, в 1996 году должность занял Семен Шарецкий.

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