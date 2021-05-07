Пятрас Ауштрявичюс: Четвертый пакет санкций против режима в Беларуси неизбежен 2 7.05.2021, 21:24

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Совершившие преступления против народа Беларуси будут наказаны.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс выразил уверенность, что четвертый пакет санкций против режима в Беларуси неизбежен, передает DW.

«Нам нужно дать созреть в ЕС коалиции, которая станет инициатором, хорошо, если это будут балтийские государства, но хотелось бы, чтобы это были и другие государства, этот пакет санкций должен быть намного сильнее. Мы должны увидеть в нем те меры и тех лиц, которые на самом деле совершают преступления против народа и независимости Беларуси», - сказал Ауштрявичюс.

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