«Черепахи на колесах»: названы самые медленные в мире авто
- 8.05.2021, 9:41
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Эксперты составили рейтинг новых автомобилей, которые дольше других набирают скорость.
Список самых медленных авто опубликовал портал So Many Horses.
Toyota Corolla Hybrid
До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10,9 секунды. Эта модель оснащена 1,8-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электродвигателем.
Chevrolet Spark
До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 11 секунд, но главная задача авто - комфорт пассажиров, а надежды на производительность уходят на задний план. 1,4-литровый двигатель Spark показывает себя отлично, но погонять с ним не выйдет.
Ford EcoSport
До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 11,8 секунды. В авто стоит крошечный 1-литровый 3-цилиндровый турбированный агрегат, который выдает максимальные 123 л. с.
Smart EQ Fortwo
Разгон до скорости 100 км/ч – 12 секунд. В авто установлен небольшой аккумулятор на 17,2 кВт * ч, что ставит под сомнение скоростные характеристики.
Mitsubishi Mirage
Разгон до скорости 100 км/ч – 12 секунд. Его 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель не отличается мощностью и может выдавать максимальные 78 л. с.
Tata Tigor
Разгон до скорости 100 км/ч – 13,9 секунды. Базовые модели с 1,2-литровыми двигателями демонстрируют 85 л. с. и о высоких скоростях тут говорить не приходится.
Volkswagen up!
Разгон до скорости 100 км/ч – 15,6 секунды. Небольшой 1-литровий трехцилиндровый двигатель выдает всего 64 л. с. и машина невероятно медленно разгоняется.
Citroën C-Zero
Разгон до скорости 100 км/ч – 15,9 секунд. Это самый маленький автомобиль производителя, оснащенный электрическим двигателем.