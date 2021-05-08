«Черепахи на колесах»: названы самые медленные в мире авто 8.05.2021, 9:41

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Иллюстрационное фото

Эксперты составили рейтинг новых автомобилей, которые дольше других набирают скорость.

Список самых медленных авто опубликовал портал So Many Horses.

Toyota Corolla Hybrid

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10,9 секунды. Эта модель оснащена 1,8-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электродвигателем.

Chevrolet Spark

До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 11 секунд, но главная задача авто - комфорт пассажиров, а надежды на производительность уходят на задний план. 1,4-литровый двигатель Spark показывает себя отлично, но погонять с ним не выйдет.

Ford EcoSport

До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 11,8 секунды. В авто стоит крошечный 1-литровый 3-цилиндровый турбированный агрегат, который выдает максимальные 123 л. с.

Smart EQ Fortwo

Разгон до скорости 100 км/ч – 12 секунд. В авто установлен небольшой аккумулятор на 17,2 кВт * ч, что ставит под сомнение скоростные характеристики.

Mitsubishi Mirage

Разгон до скорости 100 км/ч – 12 секунд. Его 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель не отличается мощностью и может выдавать максимальные 78 л. с.

Tata Tigor

Разгон до скорости 100 км/ч – 13,9 секунды. Базовые модели с 1,2-литровыми двигателями демонстрируют 85 л. с. и о высоких скоростях тут говорить не приходится.

Volkswagen up!

Разгон до скорости 100 км/ч – 15,6 секунды. Небольшой 1-литровий трехцилиндровый двигатель выдает всего 64 л. с. и машина невероятно медленно разгоняется.

Citroën C-Zero

Разгон до скорости 100 км/ч – 15,9 секунд. Это самый маленький автомобиль производителя, оснащенный электрическим двигателем.

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