Автор «Белорусского снайпера»: В подходящий момент протесты легко вспыхнут вновь 8.05.2021, 14:17

Лешек Шерепка

Бывший польский посол написал политический триллер о Беларуси.

Бывший польский посол Лешек Шерепка написал роман о Беларуси. События в книге «белорусский снайпер» происходят в Беларуси под руководством Александра Лукавого.

В интервью «Радыё Свабода» автор книги и бывший дипломат в Беларуси рассказал о фикции и реалиях в своей книге, дал оценку событиям в Беларуси, которые всколыхнули мир, и объяснил причину кризиса в белорусско-польских отношениях.

Лешек Шерепка – историк, дипломат, писатель. Много лет сотрудничает с Центром восточных исследований (Варшава), преподает в центре Восточной Европы Варшавского университета. Работал в польских дипломатических учреждениях в Москве, Киеве и Минске. С 2011 по 2015 год был послом Польши в Беларуси.

Краткое описание от издательства «Соседи»:

Роман «белорусский снайпер» привлекает лучшие образцы из романов Тома Клэнси и Роберта Ладлэма. Он идеально вписан в современную белорусскую действительность и, следовательно, позволяет лучше понять как суть тамошнего режима, так и мотивацию тех, кто не боится рисковать своей жизнью, чтобы ее свергнуть.

Авторитарная система относится к людям инструментально, борется с их солидарностью и независимостью, монополизирует правду и навязывает собственный кодекс поведения. В этом убеждается Олег Прибыловский, верный охранник белорусского президента, который, столкнувшись с выбором, решает бороться, чтобы защитить свою большую любовь и сохранить чувство собственного достоинства.

По дороге он встречает Павла Шарета, журналиста, который много лет пытается раскрыть темные секреты белорусского эскадрона смерти. Оба бросают вызов циничному и беспощадному диктатору.

Задача, которую взял на себя Олег, – разоблачить преступную систему и спасти свою девушку, — находиться на грани жизни и смерти.

О книге:

«Люди, которые прочитают эту книгу, не будут питать иллюзий, с кем они имеют отношение»

Я хотел показать жизнь обычных людей в современной Беларуси, то, как политический режим влияет на их жизнь и как они не до конца могут себя раскрыть. В любой момент люди могут почувствовать силу этого режима и почувствовать себя беззащитными. И это видно в книге.

Роман упрощает автору возможность высказаться. Если вы пишете научную книгу, то вы должны иметь все источники, вы должны все проверять, иметь доступ к документам. А в Беларуси это невозможно. Тем более, что я пишу о вещах, которые для белорусской власти неприятны и они бы хотели их скрыть.

В книге я дал героям другие фамилии, но белорусы быстро поймут, о ком идет речь. Люди на Западе, в Польше, не до конца разбираются в деталях, и им будет сложнее. Но дело не в фамилиях, а в том, как эта система работает.

Эта система мне немножко напоминает мафиозную структуру, где есть один человек, от чьих решений зависит все. В итоге все это работает на него, так как его идеология для людей не притягательна. Он смотрит на людей через призму своих интересов и старается оценивать людей из-за того, насколько они ему лояльны. Лояльность для него-это главный критерий оценки человека. И в книге это видно.

Был такой польский писатель, который сказал, что «только правда интересная». Я пытался использовать вещи, которые я знал о Беларуси. Но нельзя говорить открыто, кто это сделал. У этих людей есть возможность использовать судебную систему и пытаться навредить человеку. Это все political fiction, я это придумал. Придумал, но с использованием этих знаний, которые я имею, вещей, которые узнал, работая послом в Беларуси. Но тогда я не мог о них говорить напрямую, так как на такой должности это невозможно, в такой обстановке.

Роман помог показать суть системы, которая есть в Беларуси. Думаю, что люди, которые прочитают эту книгу, не будут питать иллюзий, с кем они имеют отношение.

О Беларуси:

«Если будет подходящий момент, протесты легко вспыхнут вновь»

В Беларуси, без сомнения, царит авторитарная система. Она такой стала не сразу. Суть ее в том, что она закрепляется со временем. Чем дольше один человек принимает решения, тем больше эта система укрепляется и тем сложнее с нею бороться. Для общества долгая диктатура имеет такие же последствия, как для природы и Земли ядерный взрыв.

Масштаб протеста в Беларуси стал для всех сюрпризом. Все считали, что это завершится, как и пять лет назад, когда в 2015 году президент Лукашенко умело контролировал ситуацию в стране. Теперь он недооценил противников, думая, что все будет как обычно.

Сейчас очень сложно элиминировать свободную информацию. Все имеют доступ к интернету. Сеть можно, конечно же, контролировать, но нет возможности ограничить все. Умные люди в любом случае найдут информацию.

Пропаганда, которая есть в Беларуси, перестала работать. Думаю, что даже те журналисты, которые ею занимаются, уже не верят в то, что сами говорят. Зрители это видят и слышат, чувствуют.

Экономическая ситуация в Беларуси не улучшается такими темпами, как раньше. Что ни говори, президент Лукашенко в то время пользовался доверием общества, благодаря тому, что навел порядок в начале 90-х и пытался реализовывать общественный договор.

Он пытался делиться тем доходом, который был. Это работало 10-15 лет, но люди посмотрели, что у соседей, у которых другая система, реформы идут лучше и уровень жизни у них выше, чем у Беларуси. И люди подумали, что Лукашенко вешает им лапшу на уши и делает из них дураков.

В 90-х он говорил, что в стране есть один политик, который все решает, а люди должны его слушать и выполнять его решения. Сначала это работало. Но потом люди начали говорить: а чем мы хуже? Мы также должны взять судьбу в свои руки и должны иметь на это право. Люди увидели, что эта власть не считается с их мыслью, смотрит на них как на детей.

Пока не получилось. Но после прошлого лета потенциал протестов стал шире, чем раньше. Если будет подходящий момент, когда власть снова совершит ошибку, протесты легко вспыхнут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».