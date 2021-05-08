Американские десантники высадились в Эстонии: видео 8.05.2021, 18:47

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Иллюстрационное фото

Отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации.

В ночь на субботу, в рамках учений Swift Response, Вооруженные силы США высадили на аэродроме Нурмсе в Эстонии воздушный десант, который насчитывал до 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ. Также была сброшена боевая техника и снаряжение, сообщает sprotyv.info.

Десант был доставлен самолетами, прибывшими в Эстонию напрямую из Северной Каролины. Высадка была проведена в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.

Днем американских солдат на вертолетах переправили из Нурмсе на Центральный полигон.

В рамках Swift Response отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях принимают участие около 2 500 военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, а также более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Из эстонских частей в учениях принимают участие 1-я пехотная бригада вместе с дислоцированной в стране боевой группой союзников НАТО и Командованием специальных операций.

Учения посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.

Отметим, что учения Swift Response являются составной частью серии учений США Defender Europe 21, крупнейших американских учений в Европе за последние 25 лет. Они будут проходить одновременно в 16 европейских странах с участием 28 000 военнослужащих.

Помимо Эстонии, воздушно-десантные операции пройдут в Болгарии и Румынии.

Их целью является отработка оперативной переброски сил США в горячие точки, а также готовности национальных сил и инфраструктуры принимать союзников.

Учения Swift Response завершатся 14 мая.

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