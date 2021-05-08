Спецслужбы Британии и США подготовили советы для борьбы с хакерами РФ 8.05.2021, 20:41

Они советуют относиться к работникам компаний и ведомств как к «первой линии обороны».

Спецслужбы Америки и Великобритании подготовили отчет «О тактике, технике и процедурах, которые используют хакеры СВР». В отчете приведены советы для противостояния и борьбы с кибератаками российских хакеров, сообщает Агентство нацбезопасности США (перевод — zn.ua).

«Служба внешней разведки России использует общеизвестные уязвимые места. Критически важным остается устранение этих уязвимых мест, поскольку сети США и союзников часто становятся жертвами кибератак», - сообщается на сайте ведомства.

В отчете также указано, что российские хакеры учитывают прошлые советы западных спецслужб и меняют тактику. Хакеры РФ пытаются использовать инструмент с открытым исходным кодом Silver для доступа к соответствующим сетям, а также уязвимые места в Microsoft Exchange.

Авторы отчета советуют относиться к работникам компаний и ведомств как к «первой линии обороны». По мнению спецслужб, все программное обеспечение нужно постоянно обновлять.

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