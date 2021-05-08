Ученые нашли планету, на которой могут расплавиться железо и камень 1 8.05.2021, 21:54

Планета разогревается выше 2500 градусов Цельсия.

Астрономы обнаружили экзопланету TOI-1431b (MASCARA-5b), температура на которой поднимается так высоко, что на ней плавятся камень и железо. Планета находится на расстоянии 490 световых лет от Земли, сообщает zn.ua..

Планета в три раза больше Юпитера и втрое его тяжелее. Она вращается очень близко к своей звезде, совершая полный оборот всего за 2,5 земных суток. Из-за такой близости планета испытывает сильное влияние приливных сил, и ее вращение вокруг оси синхронизировано с орбитальным. То есть, планета всегда развернута к звезде одной и той же стороной.

Из-за этого температура поверхности планеты поднимается очень высоко, выше, чем у некоторых звезд. Так, дневная сторона TOI-1431b раскалена до 2700 градусов Цельсия, а ночная – до 2300 градусов. Это одна из самых горячих планет, известных сегодня.

Первые признаки TOI-1431b были обнаружены в данных, собранных телескопом TESS. Дополнительные наблюдения провели с помощью наземного телескопа SONG, работающего на Канарских островах. По словам ученых, обнаружение таких сверхгорячих юпитеров – большая редкость.

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