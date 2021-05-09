В Ираке вспыхнули массовые антиправительственные протесты
- 9.05.2021, 22:01
Акции проходят в ряде городов.
Убийство антиправительственного активиста Ихаба аль-Вазни в Кербеле к юго-западу от Багдада вызвало протесты в Ираке. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство AFP.
По его данным, один из лидеров общенационального движения по борьбе с коррупцией был застрелен неизвестными на мотоцикле у своего дома. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, начато расследование.
Вскоре после убийства протестные акции прошли в Кербеле и еще ряде городов на юге Ирака. Один из соратников активиста возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемых Ираном повстанцев.