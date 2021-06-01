Азербайджан с помощью белорусских комплексов «Гроза-С» сбил армянский беспилотник
- 1.06.2021, 11:18
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Дрон упал на азербайджанской территории.
Азербайджан впервые использовал белорусские комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» для поражения беспилотников.
Как пишет Avia.pro, накануне днем один из находящихся на вооружении Азербайджана комплексов «Гроза-С», размещенный на территории Карабаха, успешно перехватил контроль над армянским беспилотником «Грифон-12».
По данным азербайджанской стороны, дрон был сбит комплексом РЭБ на Кельбаджарском направлении, при этом утверждается, что сам беспилотник упал на территории Азербайджана, что может привести к обвинениям Баку в том, что Ереван планировал агрессию.