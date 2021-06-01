Fox News: Байден послал Си и Путину предупреждение 1.06.2021, 13:40

Джо Байден

Фото: Getty Images

США будут последовательно настаивать на соблюдении одного базового принципа.

В своем воскресном обращении в День поминовения президент США Джо Байден направил предупреждение президентам Китая и России, сообщает Fox News.

«Недавно у меня был долгий двухчасовой разговор с президентом Китая Си Цзиньпином, и я дал ему понять, что у нас нет другого выбора, кроме как выступать в защиту прав человека во всем мире, потому что мы такие, — сказал Байден. — Через пару недель я встречусь с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве и тоже дам ему понять, что мы не будем стоять в стороне и не позволим ему эти права нарушать».

В воскресенье утром Байден выступил на службе в День поминовения в Делавэре, где утешил семьи погибших военнослужащих и почтил память своего покойного сына Бо Байдена, который участвовал в войне в Ираке.

«Это важная традиция и в нашей семье. Как многие из вас знают, это тяжелый день для нас. Шесть лет назад в этот день я потерял сына. В первую годовщину его кончины в 2016 году генерал Фрэнк Вавала (Frank Vavala) оказал нам большую честь и пригласил на церемонию по случаю переименования штаб-квартиры Национальной гвардии Делавэра в честь Бо».

«Для нас большая честь, но это день тяжелых воспоминаний, — продолжил Байден. — Поэтому у меня нет слов, чтобы выразить вам и вашим сыновьям и дочерям свою благодарность за постоянное служение стране, — они живут в ваших сердцах и в их детях. Но мы должны жить дальше — без них. И я знаю, как тяжело это для вас. Бо умер не при исполнении служебных обязанностей, но он год прослужил в подразделении Национальной гвардии штата Делавэр в Ираке. Это была одна из самых больших заслуг в его жизни. Так что спасибо за то, что позволили нам скорбеть вместе в этот день».

Бывший генеральный прокурор штата Делавэр Бо Байден умер в 2015 году от рака. Ранее президент предположил, что заболевание могло быть связано с токсинами из колодцев для сжигания нефтяных отходов в Ираке.

Это первый День поминовения президента Байдена в качестве главнокомандующего.

Ранее его администрация отказалась наказать Китай, если теория утечки коронавируса из лаборатории подтвердится.

«Мы ничего не исключаем», — заявила журналистам главный заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre) на брифинге в среду в ответ на вопрос, мог ли вирус возникнуть «преднамеренно или неслучайно».

«Попытается ли президент наказать Китай?» — спросил репортер «Фокс ньюс» Питер Дуси.

«Пока мы не собираемся предпринимать таких мер, — ответила Жан-Пьер, — нам предстоит 90-дневная проверка. После этого мы сделаем выводы».

Ранее Байден просил разведывательное сообщество «удвоить усилия», чтобы «приблизить нас к окончательному выводу» в течение 90 дней.

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