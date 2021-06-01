В России раскрыли схему контрабанды белорусских сигарет
- 1.06.2021, 17:03
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Задержан автомобиль, в котором перевозилось миллион пачек сигарет.
Псковские таможенники выявили схему контрабанды белорусских сигарет через таможенную границу ЕАЭС, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.
На таможенном посту «Бурачки» водитель грузового автомобиля предоставил таможенникам документы на перемещение сигарет из Литвы в Афганистан. При анализе документов сотрудники российской таможни заметили признаки фальсификации. Проверка установила, что организация, указанная в документах не имеет отношения к перевозке, документы с реквизитами и подпись директора оказались поддельными.
В автомобиле перевозилось более 1 млн пачек сигарет NZ GOLD COMPACT, произведенных в Беларуси. Стоимость партии оценивается в более 12 млн российских рублей (414 тыс. белорусских рублей). Возбуждено уголовное дело.