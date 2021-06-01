«Белавиа» повышает стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию 6 1.06.2021, 17:17

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Фото: charter97.org

Вынужденные облеты значительно увеличили полетное время.

По причине вынужденного облета территории Украины и других стран «Белавиа» объявила о повышении стоимости чартерных рейсов пол двум, самым популярным направлениям для отдыха.

Как сообщила компания на своем сайте, «в связи с введенными запретами на пролет воздушного пространства Украины и других сопредельных стран «Белавиа» вынуждена изменить маршруты выполнения чартерных рейсов в обход указанных территорий».

Вынужденные облеты значительно увеличили полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание, отмечают в компании.

«Учитывая перечисленные обстоятельства, авиакомпания была вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Арабскую Республику Египет и Турецкую Республику с 29 мая 2021 года. Повышение стоимости произошло по причинам, независящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов», - объявила компания.

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