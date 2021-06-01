Премьер-министра Великобритании уведомили о ситуации со Степаном Латыповым
- 1.06.2021, 18:24
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Лорд Джордж Фолкс, опекун белорусского политзаключенного, направил Борису Джонсону письмо.
Член Палаты Лордов британского парламента лорд Джордж Фолкс резко отреагировал на информацию о попытке самоубийства в помещении суда Степана Латыпова, передает корреспондент Charter97.org.
Как известно, Степан перерезал себе горло из-за невыносимых условий, в которых он находился в тюрьме, пыток и угроз жизни всей семье.
Лорд Джордж незамедлительно отправил письмо премьер-министру Борису Джонсону по экстренной правительственной связи, проинформировав его о трагедии в Минске и потребовав срочной реакции правительство на ситуацию в Беларуси.
Лорд Джордж Фолкс является опекуном политзаключенного Степана Латыпова.