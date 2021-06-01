Члены ЕС выступили в защиту несовершеннолетних политзаключенных в Беларуси
- 1.06.2021, 19:05
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Письмо с призывом принять меры в защиту несовершеннолетних направлено Жозепу Боррелю.
МИД совместно с Министерством труда и социальной защиты Литовской Республики инициировали совместное письмо, к которому присоединились профильные министерства Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Румынии и Словении.
Письмо с призывом принять меры в защиту несовершеннолетних политзаключенных в Беларуси и их освобождении, было направлено Высокому представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и ответственным членам Европейской комиссии.
Текст письма опубликовал в своем Twitter литовский дипломат Роландас Качинскас:
«Режим Лукашенко не прекращает использовать несовершеннолетних как с инструмент давления на их родителей, которым угрожают лишением опеки над их детьми за участие в продолжающихся протестах.
Кроме того, белорусские несовершеннолетние сами становятся объектами политических репрессий. Отказ в праве на детство означает отказ в праве на будущее для Беларуси».