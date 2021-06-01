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ЕС готовит санкции против «Белавиа» и чиновников авиаслужб Беларуси

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  • 1.06.2021, 19:17
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ЕС готовит санкции против «Белавиа» и чиновников авиаслужб Беларуси

Так ЕС хочет оперативно ответить на инцидент с Ryanair.

Евросоюз готовит промежуточные санкции против белорусских авиационных чиновников и государственной авиакомпании «Белавиа» из-за скандала с рейсом Ryanair. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.

ЕС сейчас занимается проработкой будущих санкций, которые должны ударить по важным для Беларуси секторам экономики — производству калийных удобрений, нефтяной промышленности, продаже облигаций.

Однако чтобы оперативнее отреагировать на инцидент с Ryanair, власти ЕС намерены пока что принять промежуточный санкционный пакет. По словам собеседников агентства, 21 июня министры иностранных дел стран блока согласуют ограничения против нескольких физических и двух юридических лиц.

Ожидается, что под санкции попадут высокопоставленные чиновники белорусских Минобороны, Минтранса, военнослужащие из руководства ВВС, высокопоставленный сотрудник минского аэропорта, а также чиновник из гражданской авиации.

Кроме того, ограничения введут против государственной авиакомпании. Внесенным в санкционные списки лицам заморозят активы на территории Евросоюза, а также запретят въезд.

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