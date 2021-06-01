Завтра в Беларуси снова дорожает бензин 2 1.06.2021, 19:42

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Это уже 15-е повышение цен на топливо в текущем году.

2 июня повышаются цены на автомобильное топливо на АЗС.

«За период с начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4 процента (к уровню января 2021 г.), цены на моторное топливо – на 7,6 процента», – говорится в сообщении концерна.

Стоимость 1 литра будет такой:

АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 85 копеек;

АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 95 копеек;

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 17 копеек;

ДТ — 1 рубль 95 копеек.

Отметим, что это уже 15-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись 12 мая, до этого - 4 мая, 27 апреля, 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.

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