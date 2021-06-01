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Страны НАТО едины в осуждении инцидента с посадкой самолета в Минске

  • 1.06.2021, 19:57
Страны НАТО едины в осуждении инцидента с посадкой самолета в Минске
Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Страны НАТО едины в осуждении инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран альянса в формате телеконференции.

«Североатлантический Совет осудил на прошлой неделе принудительную посадку самолета в Минске. У нас было очень четкое заявление от всех союзников. Это единое сообщение от НАТО», - сказал он, комментируя по просьбе журналистов сообщения СМИ о том, что Турция призывала партнеров по НАТО смягчить реакцию на инцидент с самолетом.

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