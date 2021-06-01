Белорусы провели пикет солидарности перед парламентом Ирландии
- 1.06.2021, 20:31
Ирландские парламентарии вышли к участникам пикета и выслушали призывы протестующих.
Перед началом заседания ирландские парламентарии вышли к участникам пикета. Белорусы почувствовали искреннее внимание, сочувствие и готовность помочь, передает Сharter97.org.
Также для членов парламента было передано письмо с важными пунктами, которые должны быть затронуты в парламентской дискуссии:
Призвать Россию осудить режим Лукашенко и прекратить всякую его поддержку.
Требование освобождения всех политзаключенных.
Провести независимое и тщательное расследование факта принудительной посадки рейса Ryanair.
Содействовать признанию режима Лукашенко террористическим.
Поддержать кампанию по размещению фотографий Романа Протасевича в ирландских аэропортах.