Белорусы провели пикет солидарности перед парламентом Ирландии 1.06.2021, 20:31

Ирландские парламентарии вышли к участникам пикета и выслушали призывы протестующих.

Перед началом заседания ирландские парламентарии вышли к участникам пикета. Белорусы почувствовали искреннее внимание, сочувствие и готовность помочь, передает Сharter97.org.

Также для членов парламента было передано письмо с важными пунктами, которые должны быть затронуты в парламентской дискуссии:

Призвать Россию осудить режим Лукашенко и прекратить всякую его поддержку.

Требование освобождения всех политзаключенных.

Провести независимое и тщательное расследование факта принудительной посадки рейса Ryanair.

Содействовать признанию режима Лукашенко террористическим.

Поддержать кампанию по размещению фотографий Романа Протасевича в ирландских аэропортах.

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